Из-за проблем со здоровьем Scorpions переносят концерты

Первоначально резиденция должна была начаться 28 февраля и продлиться до 11 марта в рамках празднования 60-летия немецкой группы. Выступая на PH Live at Planet Hollywood, группа объявила в социальных сетях о новых датах.



Клаус Майне и Микки Ди

«С сожалением сообщаем вам, что из-за продолжающегося восстановления Микки Ди после недавней госпитализации мы приняли решение отложить нашу резиденцию Coming Home to Las Vegas на август 2025 года, — написали они. - Здоровье и благополучие нашего брата имеют первостепенное значение. Мы желаем Микки полного и скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем возможности снова зажечь со всеми вами в ближайшее время!»

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Новые даты включают выступление Scorpions в Лас-Вегасе с 14 по 23 августа, при этом все предыдущие билеты будут действительны на новые даты. Группа по-прежнему планирует вернуться на сцену в марте, а шоу в Мехико запланировано на 15 марта.

Ди впервые подробно рассказал о своих проблемах со здоровьем в начале января, сообщив, что он был госпитализирован после «очень серьезной» инфекции крови. Позже он расширил опасения по поводу здоровья в интервью шведскому изданию Aftonbladet, объяснив, что то, что началось как простое растяжение, быстро переросло во что-то гораздо более серьезное в выходные перед Рождеством.