Scorpions выпустили первый сингл будущего альбома

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Группа Scorpions выпустила новый сингл «Sign Of Hope» (слушать песню).

Как сообщает Classic Rock, композиция была записана ими во время студийной работы над новым альбомом в Лос-Анджелесе с продюсером Грегом Фиделманом. Сейчас из-за пандемии коронавируса они продолжают создавать альбом в удаленном режиме, общаясь виртуально, но планируют все-таки выпустить его в этом году.

- Но я с нетерпением жду возвращения к нормальной жизни, надеюсь, мы все сможем вернуться в наш мир, вернуться к нашей повседневной и нормальной жизни, - заявил фронтмен Клаус Майне во время недавнего чата с фанатами на сайте группы. - Весь мир переживает очень трудные времена, это очень страшно и пугающе. В работе у нас много хард-роковых вещей, но мы решили показать именно эту балладу, чтобы дать вам немного надежды.

Scorpions
Scorpions

В лирик-видео «Sign Of Hope» сцены мирной жизни жителей Земли сменяются кадрами с пустынными поездами и безлюдными школьными классами.

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