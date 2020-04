Scorpions выпустили первый сингл будущего альбома

Новый сборник, получивший название “Born To Touch Your Feelings”, будет включать 17 композиций, в том числе новые песни “Melrose Avenue” и “Always Be With You”, а также новые версии песен “Send Me An Angel” и “Follow Your Heart”.





Дата выхода сборника “Born To Touch Your Feelings” назначена на 24 ноября.