Muse выпустил сингл Unravelling

Ранее в этом месяце группа заставила сердца поклонников учащенно биться, разместив в своих социальных сетях серию тизеров, прежде чем дебютировать с песней Unravelling на камерном концерте в Доме культуры в Хельсинки, а затем исполнить динамичную новую песню во время своего выступления на финском фестивале Rockfest на прошлой неделе.

В свойственной Muse манере, ломающей жанры, Unravelling сочетает в себе прог, электронику и помпезный рок, а бурлящее вступление на синтезаторе сменяется диссонирующим брейкдауном и мощным раскатистым гитарным риффом Мэтта Беллами, а также типично запоминающимся и мощным припевом.

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Muse

Продюсером Unravelling стал номинант на премию «Грэмми» Дэн Ланкастер, который также играет на клавишных и дополнительной гитаре в концертной группе Muse.

Muse в настоящее время гастролируют по Европе, выступая в качестве хедлайнеров на серии летних фестивалей.