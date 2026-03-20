Muse выпустили первый сингл «Be With You» из будущего альбома

Группа Muse выпустила сингл и клип «Be With You» из нового альбома «The WOW! Signal» (смотреть клип).

Согласно описанию, название «Сигнал WOW!» отсылает к одной загадочной истории в астрономии XX века — «мощному 72-секундному радиовсплеску, обнаруженному в 1977 году в созвездии Стрельца. Его ширина полосы и интенсивность указывали на возможный внеземной источник». Астроном, заметивший эту аномалию, выделил последовательность «6EQUJ5» и прямо на распечатке написал рядом «ВАУ!». Именно эта спонтанная пометка впоследствии дала сигналу его название и закрепила его статус как в научной среде, так и в массовой культуре.

Клип с элементами хоррора и мистики снял режиссёр Нико Паолильо, а главные роли исполнили актеры Элла Балинска («Обитель зла», «На высоте страха») и Джек Ирв («Всевидящее око»).

Альбом выйдет 26 июня и станет 10-м в дискографии Muse. Это первый лонгплей британцев за четыре года. В пластинку войдет 10 треков, посвященных экзистенциальным темам и космическим тайнам. Сами музыканты описывают новый альбом «The Wow! Signal» как «смесь космической загадочности, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то гораздо более великим, чем мы сами».

Трек-лист «The Wow! Signal»

  1. The Dark Forest
  2. Nightshift Superstar
  3. Shimmering Scars
  4. Cryogen
  5. Be With You
  6. Hexagons
  7. The Sickness In You & I
  8. Unravelling
  9. Hush
  10. Space Debris

