Muse показала бунт против тирании

Режиссер Том Теллер показал антиутопию про бунт против тоталитарной системы, управляющей неким алгоритмом при помощи множества видеокамер. Протестующие взрывают серверные, закрашивают краской камеры, и сносят огромные бюсты вождя, чем-то похожего на Владимира Путина.

Трек стал уже третьим синглом, представленным Muse в качестве промо своего будущего студийного альбома «Will Of The People», который выйдет 26 августа.







Muse

В октябре Muse отправятся в масштабное турне по Северной Америке и Европе в поддержку релиза.