Суд снова подтвердил: Андрей Разин не является автором песен «Ласкового мая»

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года об установлении авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Андреем Разиным, который в настоящее время заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Как уточнили ТАСС адвокаты семьи вдовы певца, судебное решение вступает в силу незамедлительно.



«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин "вспомнил", что именно он является автором произведений, - рассказал адвокат Олег Ситников. - Только что суд признал обоснованным наши доводы в апелляционной жалобе о том, что рассмотрение дела должно было осуществляться в порядке искового производства, и вынесение решения в порядке особого производства о признании факта имеющего юридическое значение является грубым процессуальным доказательством. Решение суда вступает в силу незамедлительно».

По словам второго адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, суд не согласился с доводами представителя Разина о том, что его авторство подтверждается рукописными нотными листами.

«Несмотря на то, что в ходе рассмотрения нашей жалобы представителями Разина были ранее приобщены нотные листы и утверждение о его музыкальном образовании, мы столкнулись с грубыми музыкальными ошибками [со стороны] бывшего музыкального продюсера группы», - отметила защитник семьи Шатунова.

Хостинский районный суд Сочи 4 декабря 2025 года рассмотрел ходатайство Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ранее вдова и дети Шатунова обратились в суд с иском к Разину, требуя признать за ними исключительные права на 23 песни, среди которых такие хиты, как "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер". Суд исковые требования семьи Шатунова удовлетворил. Разин не смог обжаловать в Верховном суде РФ отказ в правах на песни.

Вновь открывшиеся обстоятельства касаются заявления Разина об установлении факта авторства музыкальных произведений от 2007 года. Хостинский районный суд данный факт признал. В ходе заседания в суде 4 декабря упоминалось, что сам певец не был привлечен к участию в деле. Кроме того, суд откладывал рассмотрение ходатайства Разина в связи с привлечением к процессу Социального фонда России и с требованием к представителям Шатуновых и Разина установить места проживания своих доверителей.