Андрей Разин высказался в защиту Аллы Пугачевой

Андрей Разин признался, что не может похвастаться хорошими взаимоотношениями с артисткой, так как она его «не любит», назвав при этом критику в адрес Пугачевой «кощунством и издевательством».



Алла Пугачева

«Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была символом российской эстрады. Не случайно покойный Юра Шатунов говорил, что для него она всегда была примером. Он вместе со мной бывал у нее дома и встречался с ней в домашней обстановке», — высказался в соцсетях продюсер.

Разин призвал прекратить нападки в адрес певицы, упомянув о возрасте Пугачевой и о том, что она воспитывает детей, а также отметил, что «в свое время тоже спускал на нее собак».

«Но в то время мы с ней были на одном уровне. А то, что с ней делают сейчас, — это неправильно. Есть много людей, которые ее любят. Я считаю, что нападение на нее — это просто какое-то безумство сумасшедших идиотов», — заключил медиаменеджер.