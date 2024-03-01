Алла Пугачева выпустила новый альбом «P.S.»

Альбом включает 20 песен в живом исполнении артистки. Среди них 11 новых композиций «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса» и 9 хитов в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

Концертная запись заканчивается словами Аллы Пугачевой:

«Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не жду».



Алла Пугачева

В основу пластинки легла запись юбилейного концерта «Алла Пугачева. P.S.», который состоялся в 2019 году в ГКД. По мотивам данного выступления в Кремле был также снят фильм «Тот самый концерт».

На обложке помимо Аллы Пугачевой присутствует продюсер Нателла Крапивина.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в релиз «P.S.» не вошли те новые песни, которые Алла Пугачёва записала в ноябре 2023 года на студии «Салам». По словам звукорежиссёра Игоря Лалетина, эти треки сделаны «для личного пользования» и не предназначались для релиза.