Россияне гордятся Шаманом, а стыдятся Аллы Пугачевой

Согласно данным центра, 27% россиян считают, что музыкантам и исполнителям следует публично демонстрировать свою политическую позицию, 26% считают, наоборот, что не следует, 43% отметили, что все зависит от конкретной ситуации, затруднились с ответом 4%.

Больше половины россиян не одобряют решение музыкантов, которые в знак протеста против действий властей уехали из России с началом СВО, из них 51% совсем не одобряют, 12% скорее не одобряют. Одобрение выразили 13%, в чем-то одобряют их решение, а в чем-то не одобряют 8%.

Каждый второй россиянин считает, что следует ограничивать влияние западной культуры на российскую молодежь, 41% респондентов ответили, что не надо, 9% затруднились с ответом. При этом молодежь чаще выступает против ограничений в отношении себя (66-60%), а россияне старше 35 лет склоняются к необходимости ограждать (35-44 лет - 52%, 45 лет и старше – 57–58%).

Также у россиян спросили, какие варианты лучше всего соответствует их представлениям о патриотичной музыке: 49% выбрали вариант о том, что это песни о любви к малой родине, месте, где ты родился, 40% - песни о природе и культуре всей России, 34% - о достижениях народа, великих людей России, 32% - о предыдущих войнах, героях войны.



Shaman

Почти треть респондентов (28%) назвала Shaman патриотом России, 22% - Олега Газманова, 10% - Николая Расторгуева ("Любэ"), 8% - Юлию Чичерину, 6% - Григория Лепса, столько же назвали Александра Маршала, 5% указали Юрия Шевчука ("ДДТ").

Также россияне назвали Николая Баскова (4%), Дениса Майданова (3%), Льва Лещенко, Александра Розенбаума, Андрея Макаревича, Полину Гагарину, Noize MC, Бориса Гребенщикова, Аллу Пугачеву (по 2%). Затруднились с ответом 37% россиян.

Кроме того, россиян попросили назвать российских музыкантов, исполнителей, которые вызывают у них чувство гордости. Этот список тоже возглавил певец Shaman (22%), на втором месте Олег Газманов (13%). Также гордость россиян вызывают Юрий Шевчук и группы "ДДТ" (7%), Николай Расторгуев и "Любэ" (6%), Юлия Чичерина (5%), Александр Маршал (4%), Григорий Лепс (4%), Полина Гагарина (3%), Алла Пугачева, Валерий Кипелов, Пелагея, Лев Лещенко, Николай Басков, Виктор Цой ("Кино"), Лариса Долина, Александра Пахмутова (по 2%). Затруднились с ответом 22%.

Алла Пугачева возглавила список исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. Так ответили 25% опрошенных респондентов. Далее следуют Филипп Киркоров (13%), Shaman (9%), Ольга Бузова (6%), Инстасамка (5%), Николай Басков (4%), Олег Газманов (4%). Также россияне упомянули в этом контексте Лайму Вайкуле, Валерия Меладзе, Данилу Милохина (по 3%), Диану Арбенину, Юрия Шевчука, Би-2 (по 2%).

Затруднились с ответом 28% россиян, 2% считают, что чувство стыда у них вызывают все исполнители, которые покинули страну.

Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 17-18 октября среди 1708 россиян от 18 лет. Метод опроса — интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.