Михаил Круг, Баста и КиШ - в топе музыкальных предпочтений россиян

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Кион музыка".



«За последние полгода наиболее часто выбираемым артистом при онбординге (выбор пользователем любимых артистов при старте использования стриминга - прим. ТАСС) стал Михаил Круг - один из самых авторитетных представителей отечественного шансона. За ним - не менее уважаемая фигура российской сцены рэпер Баста или Василий Вакуленко. Бронза досталась панк-группе "Король и Шут", записавшей хит "Кукла колдуна". Также вошли в топ-5 Султан Лагучев и коллектив Imagine Dragons», - говорится в сообщении.

Шестое место у немецкого коллектива Rammstein, за ней идет Anna Asti. Восьмая строчка рейтинга отошла панк-группе "Сектор Газа". Закрывают список лидеров "Руки Вверх!" и Linkin Park. Авторы исследования отметили, что в целом чарты популярных артистов при онбординге относительно возрастных групп схожи с общим списком, однако выделяется группа старше 55 лет. Ее вкус сформировали: Михаил Круг, Frank Sinatra, Сергей Трофимов, "Король и шут" и Баста.