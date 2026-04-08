The Strokes выпустили первую песню «Going Shopping» из будущего альбома

Продюсером «Going Shopping» выступил Рик Рубин – легендарный музыкант, работавший с Red Hot Chili Peppers и Metallica. О том, что The Strokes записываются с Рубином, стало известно еще в 2022-м. По его словам, это «было невероятно». А Альберт Хэммонд-младший, гитарист The Strokes, пообещал «лучшие песни» на новом альбоме.

6 апреля The Strokes опубликовали тизер грядущего релиза и сообщили, что «Reality Awaits» увидит свет летом. Теперь появилась точная дата выхода – 26 июня.



А вот так выглядит трек-лист «Reality Awaits», в нем девять песен:

«Psycho Shit» «Dine N’Dash» «Lonely in the Future» «Falling Out of Love» «Going to Babble On» «Going Shopping» «Liar’s Remorse» «The Fruits of Conquest» «Pros and Cons»

«Reality Awaits» станет первым альбомом The Strokes за шесть лет. Их последняя на сегодня работа «The New Abnormal» вышла в 2020-м.

11 апреля The Strokes выступят на известном американском фестивале Coachella-2026. Возможно, группа исполнит новые песни и поделится дополнительными подробностями о грядущем альбоме.