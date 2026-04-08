The Strokes выпустили первую песню «Going Shopping» из будущего альбома

Продюсером «Going Shopping» выступил Рик Рубин – легендарный музыкант, работавший с Red Hot Chili Peppers и Metallica. О том, что The Strokes записываются с Рубином, стало известно еще в 2022-м. По его словам, это «было невероятно». А Альберт Хэммонд-младший, гитарист The Strokes, пообещал «лучшие песни» на новом альбоме.
6 апреля The Strokes опубликовали тизер грядущего релиза и сообщили, что «Reality Awaits» увидит свет летом. Теперь появилась точная дата выхода – 26 июня.
А вот так выглядит трек-лист «Reality Awaits», в нем девять песен:
- «Psycho Shit»
- «Dine N’Dash»
- «Lonely in the Future»
- «Falling Out of Love»
- «Going to Babble On»
- «Going Shopping»
- «Liar’s Remorse»
- «The Fruits of Conquest»
- «Pros and Cons»
«Reality Awaits» станет первым альбомом The Strokes за шесть лет. Их последняя на сегодня работа «The New Abnormal» вышла в 2020-м.
11 апреля The Strokes выступят на известном американском фестивале Coachella-2026. Возможно, группа исполнит новые песни и поделится дополнительными подробностями о грядущем альбоме.