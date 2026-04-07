Сабрина Карпентер повеселилась с подружками в «House Tour»

Главные роли в нем исполнили сама Карпентер, а также актрисы Маргарет Куэлли («Субстанция», «Наследник») и Мэдлин Клайн («Внешние отмели», «Достать ножи: Стеклянная луковица»), которые являются режиссёрами видео.

По сюжету певица подъезжает к роскошному особняку на розовом фургоне с надписью «Pretty Girl Cleanup». Вскоре к ней присоединяются её подруги, и они устраивают бурную девичью вечеринку: обыскивают дом, принимают ванны, примеряют одежду, плавают в бассейне и даже крадут премию «Грэмми» (возможно, это намёк на то, что Карпентер не получила наград в этом году, хотя в прошлом году она выиграла две). Троица сражается катанами, примеряет наряды, выпивает много вина, тусуется с чёрным тарантулом и устраивает всякие другие выходки.

Хотя поначалу кажется, что они просто веселятся, клип заканчивается на мрачной ноте: прибывает полиция, необъяснимо не замечающая присутствия девушек, и они втроем уезжают на фургоне, пока камера показывает пустой дом, который они ограбили. Когда подруги уезжают, фургон, за рулем которого находится Карпентер, сбивает мужчину, переходящего улицу, но они лишь пожимают плечами и продолжают ехать.



