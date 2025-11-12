Сабрина Карпентер сыграет в фильме «Алиса в стране чудес»

Многолетний проект Сабрины Карпентер «Алиса в Стране чудес» наконец-то начал воплощаться в жизнь: недавно поп-звезда подписала контракт на продюсирование и главную роль в музыкальном фильме для Universal Pictures в сотрудничестве с режиссером Лорен Скафария.



Как сообщили несколько СМИ, Карпентер продолжает работу над фильмом для крупной студии спустя пять лет после того, как впервые было объявлено , что она возглавит музыкальный ремейк любимого романа Льюиса Кэрролла для Netflix через свою тогда ещё новую компанию At Last Productions. В то время Росс Эванс должен был написать сценарий к фильму «Алиса» — фильм описывался как «современное переосмысление» сюжетной линии, вращающейся вокруг музыкального фестиваля «Страна чудес». Но сценаристом и режиссёром новой версии станет Скафария, а подробности сюжета держатся в секрете.

Хотя в последние несколько лет музыкантша была немного занята своей бурно развивающейся поп-карьерой — в 2024 году она побила рекорды Billboard 200 с песнями Short n' Sweet и Man's Best Friend, а также получила две премии «Грэмми», — Карпентер приступит к следующему проекту, имея за плечами солидный актёрский послужной список. Ранее она снималась в фильмах Netflix «Work It» и «Tall Girl» , а также в фильме «The Hate U Give» от 20th Century Fox и диснеевском сериале «Облака». Свою актёрскую карьеру она начала в сериале «Девушка познаёт мир» от Disney Channel.

Помимо Карпентер, в продюсировании фильма примут участие Марк Платт (его компания Marc Platt Productions, финансируемая Universal), а также Лесли Моргенштейн и Элиза Копловиц-Даттон из Alloy Entertainment. Фильм станет последним в долгой истории экранизаций «Алисы в Стране чудес», предшествовавшей культовому мультфильму Disney 1951 года и игровому фильму Тима Бёртона с Мией Васиковской в ​​главной роли, которая вернулась в сиквеле, снятом Джеймсом Бобином.