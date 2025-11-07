Feduk рассказал о честном альбоме и назвал свой топ-5 лучших артистов

Кто-то воспринимает его как рэпера, выдающего дерзкий хип-хоп, кто-то называет «трубадуром нежнейшей романтики». На живом концерте в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Feduk вновь показал себя с новой стороны. Музыкант представил первый за три года полноформатный альбом «Веселая музыка». Название оказалось с двойным дном. Это не про танцы и пальмы, а честный взгляд на себя, отметил Feduk.

«Честность не всегда актуальна в музыке, иногда она даже вредит артистам. Но ничего не могу с этим сделать, к сожалению. Я могу на первой встрече с человеком рассказать о себе полжизни. И в этом альбоме главное – честность, просто я постарался ее как-то завуалировать художественным покрывальцем», – признался он.



Feduk назвал свой топ-5 лучших артистов

Честно ответил Feduk и на вопрос ведущих шоу, кого считает лучшими в музыке. В топ-5 он включил Леонида Агутина, Андрея Катикова, группу Zoloto, Антона Беляева и OG Buda. Как мы оцениваем других, зависит от нашего возраста и опыта, уверен Feduk. Например, для молодых рэперов он – уже «дед», а для музыкантов постарше – еще «малой».

«Сам я воспринимаю себя как человека с неплохим, не очень большим, но достаточным опытом для того, чтобы разбираться в сортах музыки», – добавил Feduk.



Выступление музыканта прошло в абсолютной акустике

Выступление музыканта на «Авторадио» прошло в абсолютной акустике, а начал концерт Feduk с проверенных хитов «Краски», «Закрывай глаза», «Хлопья летят наверх». Для первого знакомства слушателей с новым альбомом он выбрал песни «Спасибо, глаза!», «Напомни» и «Веселую музыку», давшую название всему сборнику. На клавишах и бэк-вокале был главный продюсер альбома Роман Волознев.

«Путешествия, новые места, вкусная еда и зальчик каждый день. Спортивный, конечно, – рассказал Feduk и о том, как понимает веселье в обычной жизни. – Я стал сильно зависимым от спорта, от высокого пульса. Еще мне очень нравится собираться со старыми друзьями – послушать музончик, поиграть в приставку, посмотреть кино вместе, поугорать, вспомнить прошлое. Вот это мой отдых и чилл».



Feduk представил честный альбом на «Авторадио»

Путешествия ждут музыканта в апреле – у него запланирован большой тур «15 лет в игре». Тур стартует с концертов 3 апреля в Санкт-Петербурге и 11 апреля в Москве.

«Зовем всех послушать веселую музыку, грустную музыку, старые хиты, новые акустические аранжировки», – пригласил Feduk.