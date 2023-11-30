Клава Кока отправила Feduk в багажник

Это история о том, как можно любить и ненавидеть одновременно, потому что человек рядом дарит самые лучшие эмоции в твоей жизни, но одновременно причиняет невыносимую боль. Однако закончить эту череду состояний оказывается невозможным, ведь сильные чувства не позволяют этого сделать и остается только размышлять, как все могло бы измениться.

