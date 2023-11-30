Клава Кока отправила Feduk в багажник

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Клава Кока и Feduk выпустили клип на свой дуэт «Кабы не было тебя» (смотреть клип).

В клипе Клава Кока и Feduk рассказали историю бывших возлюбленных, которые не могут забыть былое. Сначала Клава Кока похищает Федука из студии и возит его в багажнике по ночной Москве. Затем подобный фокус проделывает Федор Инсаров, угоняя со съемочной площадки трейлер с Клавой и неосторожно управляя им на бешеной скорости. В конце ролика обе машины сталкиваются в лобовую посреди ночной трассы.

«Порой лучше сохранить дистанцию в начале, чтобы не разбиться в конце…», - представила Клава Кока ролик в своих соцсетях.

Клава Кока и Feduk
Клава Кока и Feduk

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