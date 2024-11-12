Стали известны музыкальные предпочтения детей в России

Самым любимым жанром среди юных слушателей стала поп-музыка. Малыши от 0 до 3 лет часто просят включить им песни из советских (24%) и современных (19%) мультфильмов. Детям от 3 до 7 лет нравятся танцевальные мелодии (32%) и песни из современных мультфильмов (27%). Ребята от 7 до 12 лет часто слушают зарубежную поп-музыку (34%), хип-хоп и рэп (27%). Тинейджеры от 12 до 15 лет выбирают танцевальную музыку (39%), электронику (31%) и русский рок (10%). Уже более взрослые ребята от 15 до 17 лет предпочитают российский рэп и хип-хоп (37%).



Клава Кока

Дети до 7 лет чаще всего узнают о новой музыке от родителей (24%). Подростки же находят новые треки в соцсетях (32%) или через сверстников (25%).

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Стало также известно, ребята от 3 до 7 лет в основном пока еще только ищут любимого исполнителя (31%), при этом они часто слушают Мэйби Бэйби (5%) и Милану Хаметову (4%). Подростки же следят за творчеством артистов разных музыкальных направлений. Им могут нравиться и Егор Крид (12%), и Виктор Цой (11%), и группа «Король и Шут» (9%).

При этом более 30% родителей затрудняются сказать, каких артистов выбирают их дети.