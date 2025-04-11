Клава Кока не хочет садиться в «Самолёт», где ей причиняют боль

Соавторами песни вместе с Клавой Кокой стали Андрей Катиков (музыка) и Тимур Абдурафиев (текст).
«Трек вовсе не о самолёте… Эта история о том, что на жизненном пути могут встретиться люди, которые оставляют в тебе слишком много боли… Настолько, что однажды внутри появляется честное признание: лучше бы этого знакомства не было вовсе, даже если взамен пришлось бы пройти через самые неприятные события. Потому что есть вещи, которые действительно не стоят твоего времени, чувств и сил. «Самолёт» звучит легко, но его энергия — не про беззаботность, а про внутреннюю свободу и зрелость. Этот трек для тех, кто научился ставить себя на первое место и выбирать свою скорость и высоту», - говорит Клава Кока.
«Важно: пожалуйста не ищите отсылки в «Самолёте» на мои прошлые отношения - это собирательный образ. Бывают люди и истории, которые лучше бы вообще не случались. Но важно вовремя выбрать себя и лететь дальше, без тех, кто разбивает тебя и твоё сердце. Расставание всегда болезненно, но любой опыт прекрасен, т.к. делает нас мудрее, разборчивее в выборе и накоплении той силы любви, которой хватило бы на двоих.... А разочарование в моменте это лишь внутреннее топливо, чтобы взлететь еще выше», - добавила певица.
Комменты