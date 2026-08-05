РАО потребовало от театра Кадышевой неустойку

«Поводом для обращения в суд послужило ненадлежащее исполнение ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" обязательств по лицензионному соглашению, заключенному с Российским авторским обществом 30.12.2005 года», - говорится в сообщении РАО.



Надежда Кадышева

Как уточнили в пресс-службе РАО, в соответствии с условиями соглашения организатор был обязан не позднее 10 календарных дней после окончания каждого квартала предоставлять РАО сведения о суммах валового сбора от продажи билетов, а также информацию о фактически исполненных произведениях и их авторах.

«Однако организатор не исполнил данную обязанность за четвертый квартал 2023 года по мероприятиям – концерту Кая Метова и концерту Надежды Кадышевой "Снег летит". Согласно условиям соглашения, за нарушение указанного обязательства предусмотрена неустойка в размере 100 рублей за каждый день просрочки», - утверждается в сообщении.

В РАО отметили, что в связи с неисполнением договорных обязательств был подан иск в суд о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей, а также государственной пошлины в размере 10 тысяч рублей.