Loboda интригует: кому посвящена песня «О ней»?

«О ней» - это легкий, стильный и невероятно атмосферный трек с согревающим тропическим и афро-мотивом. Песня идеально передает вайб жаркого лета, но при этом оставляет особое, немного ностальгическое послевкусие: истории о человеке, чьи фото пересматриваешь поздней ночью и чьи звонки ждешь вопреки всему.

Ещё до официального релиза новинка вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. Фрагменты песни мгновенно разлетелись по сети, запустив волну пользовательских роликов, обсуждений и фанатских теорий - кому же Светлана посвятила свой новый хит. Автобиографичные воспоминания о прошлом или собирательная история с ярким и сильным посылом?



Loboda

С его цепляющим ритмом и согревающим вайбом «О ней» уже претендует на статус одного из главных и самых обсуждаемых треков этого сезона.