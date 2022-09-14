Лобода отменила тур по Германии из-за Первого канала

«Поклонники только что прислали видео приобретённых билетов на мои концерты в Германии, в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется моё шоу и указан медиапартнером Первый канал, что не соответствует действительности!! Ответственность за печать билетов лежит полностью на организаторах! Поэтому мы с командой приняли решение перенести тур по Германии, пока все до единого билеты не будут заменены. Приношу свои извинения поклонникам. Обещаю мы обязательно увидимся совсем скоро в городах Германии на моих шоу в поддержку Украины», - написала в соцсетях певица и закрыла комментарии.



Светлана Лобода на телешоу «Голос. Дети»







В других соцсетях тут же принялись обсуждать предположения, что билеты на ее шоу в Германии просто очень плохо продаются.

Что касается оформления билетов, то реальная причина прозаичнее. Эти концерты в Германии были запланированы на осень 2022 давно, в рамках тура с новой программой «SOLD OUT». Это было до того, как Лобода отреклась от России, в которой построила свою карьеру, и сильно задолго до того, как Лобода поменяла название тура на «Благотворительный». Первый канал, с которым певица сотрудничала из-за участия в шоу «Голос. Дети», тоже тут неслучаен. Ну и как следствие — организаторы остались те же самые, которые не стали менять визуальное оформление билетов.

Ранее певица сказала, что «часть средств с концертов я перечисляю на восстановление моего родного города – Ирпень». Теперь из-за отмен и требований к организаторам с перепечаткой всех билетов и наружной рекламы вряд ли получится что-либо вообще перечислить на указанные цели.