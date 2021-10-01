Светлана Лобода спела про токсичные отношения

Светлана Лобода поет лирическую балладу о желании переболеть от болезненных отношений, поскольку этой осенью особенно холодно.
«Это явно из старых запасов Лободы, купленных наперед, про болезненные пережившие отношения. Но это жизненная тема, вечная всегда. Зачем Лобода тут впадет в шансон — можно только вопрошать. Ее голосу тут делать точно нечему, и она таким субтончиком маневрирует. Вообще это можно точно не слушать, но если слушать — вооружиться знанием о песнях про темы типа дня города или день семьи. Куда-нибудь сгодится», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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