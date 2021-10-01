Светлана Лобода спела про токсичные отношения

Лобода спела Indie Rock (Vogue) на русском и украинском Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек Indie Rock (Vogue) сразу на двух языках - русском и украинском (слушать песню). «Все знают о моей страсти к экспериментам. Музыка, как и любовь, не имеет границ. Vogue - это арт-проект, в котором я хочу уйти от стандартов и в очередной раз бросить вызов самой себе. Поговорим на языке эмоций и чувств?», - анонсировала этот проект певица ранее.







«Сегодняшняя премьера для меня - особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках - русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия - и я решила объединить их вместе. Впервые я...

Светлана Лобода прокричала «Allo» Певица Светлана Лобода выпустила новую песню и клип «Allo» (слушать песню). «Новый трек – это настроение переменчивого карантинного лета, когда есть только ты, жаркие танцы в атмосфере такого красивого, любимого ночного города, и, конечно же мелодия, которая уже с первых нот навсегда останется в твоей голове, ведя за собой», - говорится в описании трека.







«Мы закончили съёмки в 8 утра... А в 9-30 я была уже в полёте, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку.... Ведь я танцевала всю ночь! И ты будешь танцевать этим...

Нателла Крапивина жестко ответила Филиппу Киркорову Продюсер Нателла Крапивина ответила Киркорову про слова про «шашлыки» и «цирк уродов» на «Премии МУЗ-ТВ», и высказалась весьма жестко. Бывший продюсер Лободы, которую Филипп обвинил в гомофобии и попытке хайпануть на и без того скандальной церемонии «Муз-ТВ», заявила, что ее слова были обращены не к геям и прочим представителям нетрадиционных отношений, а к Давиду Манукяну как фрику, которого Филипп Киркоров тянет на сцену.







«Ваш репертуар – это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски, от авторов по всему миру, - заявила Нателла Крапивина, обращаясь в Киркорову. - Вы бьете женщин, унижаете журналистов,...

Loboda дала live-концерт на «Новом Радио» и рассказала о личном На «Новом Радио» певица Loboda дала своё первое live-выступление после длительного перерыва, вызванного пандемией. Яркое представление, которое популярная певица устроила в концертном зале «Живая среда», оценила многомиллионная аудитория национальной FM-трансляции и более 1 500 000 зрителей онлайн на цифровых платформах newradio.ru, YouTube, ВКонтакте, Instagram, Яндекс.Дзен и TikTok.



В прямом эфире прозвучали суперхиты «Новый Рим», «Пуля-Дура»‎, «Плохой»‎, «Текила-любовь»‎, «MoLOKo»‎, «Родной»‎, «SuperSTAR»‎, «Твои глаза»‎, а сама суперзвезда ответила на вопросы ведущего Кирилла Калинина.



Светлана...