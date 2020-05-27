Светлана Лобода собрала архивные кадры в клип

Режиссером стал Фил Ли.

Клип по большей части собран из архивных кадров с участием Светланы Лободы. В ролике можно увидеть ее дочерей Евангелину и Тильду, Аллу Пугачеву с Кристиной Орбакайте, а также неизвестного мужчину, который с упоением следит за жизнью и выступлениями певицы в телевизоре, трогая экран руками. В клип вошли и фрагменты, запечатлевшие Светлану Лободу беременной младшей дочерью Тильдой и даже кадры из роддома, на которых певица готовится произвести девочку на свет.

- Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео, - написала Светлана Лобода в своем инстаграме. - Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока - наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом -это все, что нам необходимо.



Светлана Лобода

По словам представителей артистки, новое видео Светланы Лободы - это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины, сообщает Intermedia.

- Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей, - говорится в описании ролика. - Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста - как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь.