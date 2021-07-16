Светлана Лобода прокричала «Allo»

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Певица Светлана Лобода выпустила новую песню и клип «Allo» (слушать песню).

«Новый трек – это настроение переменчивого карантинного лета, когда есть только ты, жаркие танцы в атмосфере такого красивого, любимого ночного города, и, конечно же мелодия, которая уже с первых нот навсегда останется в твоей голове, ведя за собой», - говорится в описании трека.

«Мы закончили съёмки в 8 утра... А в 9-30 я была уже в полёте, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку.... Ведь я танцевала всю ночь! И ты будешь танцевать этим летом под мой новый трек», - описывает Светлана свои ожидания от нового трека.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Клип на песню снял режиссер Алан Бадоев.

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