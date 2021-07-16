Светлана Лобода прокричала «Allo»

Нателла Крапивина жестко ответила Филиппу Киркорову Продюсер Нателла Крапивина ответила Киркорову про слова про «шашлыки» и «цирк уродов» на «Премии МУЗ-ТВ», и высказалась весьма жестко. Бывший продюсер Лободы, которую Филипп обвинил в гомофобии и попытке хайпануть на и без того скандальной церемонии «Муз-ТВ», заявила, что ее слова были обращены не к геям и прочим представителям нетрадиционных отношений, а к Давиду Манукяну как фрику, которого Филипп Киркоров тянет на сцену.







«Ваш репертуар – это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски, от авторов по всему миру, - заявила Нателла Крапивина, обращаясь в Киркорову. - Вы бьете женщин, унижаете журналистов,...

Loboda дала live-концерт на «Новом Радио» и рассказала о личном На «Новом Радио» певица Loboda дала своё первое live-выступление после длительного перерыва, вызванного пандемией. Яркое представление, которое популярная певица устроила в концертном зале «Живая среда», оценила многомиллионная аудитория национальной FM-трансляции и более 1 500 000 зрителей онлайн на цифровых платформах newradio.ru, YouTube, ВКонтакте, Instagram, Яндекс.Дзен и TikTok.



В прямом эфире прозвучали суперхиты «Новый Рим», «Пуля-Дура»‎, «Плохой»‎, «Текила-любовь»‎, «MoLOKo»‎, «Родной»‎, «SuperSTAR»‎, «Твои глаза»‎, а сама суперзвезда ответила на вопросы ведущего Кирилла Калинина.



Светлана...

Светлана Лобода спела о любви к женатому Светлана Лобода выпустила новую песню «Родной» (слушать песню). Песня повествует о любви к женатому мужчине, с которым ранее были отношения. «Надеюсь, Бог простит, что мы друг друга потеряли», - декламирует певица. В клипе режиссера Анны Меликян историю разыгрывают Анна Чиповская и Юрий Борисов.







Автор песни - Дмитрий Лорен.



Светлана Лобода



«5.03 вас ждёт особенное видео. Оно не для тех, кто ждёт трюки и спецэффекты. Оно для тех, чьё сердце способно любить и сопереживать...», - говорит Лобода.

Светлана Лобода разлила «moLOko» Украинская певица Светлана Лобода выпустила новую меланхолическую балладу «moLOko» (слушать песню). Автор музыки и слов - певица и сонграйтер Яна Дрюпина. Под минималистичные гитары Светлана Лобода возвращается в меланхолическую поп-музыку 90-х а-ля Hi-Fi, это баллада с гитарными соло и пением на полушепоте. То и дело песня скатывается в латино, словно делая реверанс испанским опытам Насти Каменских.







Впрочем, у самой Лободы уже был опыт адаптации латино в песне «Пуля-дура», теперь же это именно баллада, отсылающая еще и к Монатику (он приложил руку к этом треку), однако на базе попсы...