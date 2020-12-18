Светлана Лобода разлила «moLOko»

Автор музыки и слов - певица и сонграйтер Яна Дрюпина. Под минималистичные гитары Светлана Лобода возвращается в меланхолическую поп-музыку 90-х а-ля Hi-Fi, это баллада с гитарными соло и пением на полушепоте. То и дело песня скатывается в латино, словно делая реверанс испанским опытам Насти Каменских.

Впрочем, у самой Лободы уже был опыт адаптации латино в песне «Пуля-дура», теперь же это именно баллада, отсылающая еще и к Монатику (он приложил руку к этом треку), однако на базе попсы 90-х.



Светлана Лобода

«Ты можешь быть счастливой, и будешь обязательно. Главное не утратить в глазах огонь», - повторяет рефреном Лобода.

В этот же день вышел клип на эту песню авторства Алана Бадоева.

«Мы живем в сложное время и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужна любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к свету», - подписала его Лобода.