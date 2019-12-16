У Лободы вышел самый неудачный альбом в карьере

Фанаты артистки в комментариях к анонсу в инстаграме похвастались, что знают слова песни еще до ее официального релиза, и выразили надежду, что клип будет таким же хитовым, как и сама композиция.





Сама песня представляет собой бессвязный набор фраз с рефреном «в зоне риска».

