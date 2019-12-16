У Лободы вышел самый неудачный альбом в карьере

Этот релиз стал четвертым полноформатным альбомом в дискографии экс-участницы «ВИА Гры».
В пластинку вошло восемь треков, в том числе песня «Хиросима» в жанре хип-хоп, клубный ремикс на известный хит «Instadrama», сделанный певицей Maruv, песня «Плохой», записанная в дуэте с Ivanov и др.
- Альбом «Sold Out» выпущен! Горжусь своей командой, - представила певица новинку в своем инстаграме.
Удивительно, но на альбоме не проглядывается даже намека на наличие хита. Хотя бы одного. Все треки сделаны модно, актуально, но звучат безжизненно. Это самый неудачный релиз Лободы за последние несколько лет. Впрочем, певица уже пообещала, что после этого альбома изменит стилистику и покажет что-то действительно новое.
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