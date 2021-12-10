Лобода попыталась выпустить новогоднюю песню

Звезды поп-музыки перепели хиты в трибьюте «13 друзей Билана» Вышел в свет альбом «13 друзей Билана», составляющий нечто среднее между трибьютом Диме Билану и дуэтами с ним же (слушать альбом). Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома.







Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»).



Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Лобода показала неудачный клип на неудачную песню Украинская певица Светлана Лобода выпустила черно-белый клип на одну из своих проходных песен «Americano» (смотреть клип). Режиссер клипа Indy Hait показывает Лободу в разных ситуациях, но везде грустящую. А затем сталкивает ее с неким мужчиной, который был ее любовником, но променял ее на другую. Он тоже, разумеется, грустит.







«Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы - заложники этой силы, с каждым из нас все это было. В этом видео я хочу рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех...

Светлана Лобода спела про токсичные отношения Украинская певица Loboda выпустила новый сингл «Americano» (слушать песню). Светлана Лобода поет лирическую балладу о желании переболеть от болезненных отношений, поскольку этой осенью особенно холодно.







«Это явно из старых запасов Лободы, купленных наперед, про болезненные пережившие отношения. Но это жизненная тема, вечная всегда. Зачем Лобода тут впадет в шансон — можно только вопрошать. Ее голосу тут делать точно нечему, и она таким субтончиком маневрирует. Вообще это можно точно не слушать, но если слушать — вооружиться знанием о песнях про темы типа дня...

Лобода спела Indie Rock (Vogue) на русском и украинском Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек Indie Rock (Vogue) сразу на двух языках - русском и украинском (слушать песню). «Все знают о моей страсти к экспериментам. Музыка, как и любовь, не имеет границ. Vogue - это арт-проект, в котором я хочу уйти от стандартов и в очередной раз бросить вызов самой себе. Поговорим на языке эмоций и чувств?», - анонсировала этот проект певица ранее.







«Сегодняшняя премьера для меня - особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках - русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия - и я решила объединить их вместе. Впервые я...