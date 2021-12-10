Лобода попыталась выпустить новогоднюю песню

«Нежная женская лирика, мощный бас, противостояние силы и слабости в одной песне – настоящий суперхит, который наверняка станет саундтреком зимних праздничных дней», - говорится в описании сингла.
«Я так долго ждала этой ночи!!!! Потому что эта песня - электрический жучок. А теперь проверим… произойдёт ли это и с Вами?»
«Не знаю, что заставило Лободу выпустить еще одну провальную песню. Надеюсь, что какие-то отсылки к Новому году. Лобода уже больше года не выпустила ни одного удачного релиза, и это по-настоящему тревожно. Тут халтура по всем фронтам: биты, жалкий вокал. После ухода Крапивиной Лобода буквально идет ко дну, - очевидно, что у нее нет ни вкуса, ни экспертности, ни желания во всем этом разбираться», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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