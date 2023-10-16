Олег Влади снова подал в суд на Светлану Лободу

По данным СМИ, иск принят к рассмотрению, сегодня состоялось предварительное заседание, а первое слушание по делу назначено на 7 декабря.

Ранее поэт и композитор разрешил знаменитости исполнять свое произведение. Однако после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать.



Светлана Лобода

Из материалов дела видно, что Влади имеет претензии не только к певице, но и к ее компании ООО "Лобода мьюзик". По мнению композитора, при составлении договора о передаче авторских и смежных прав его были ущемлены.

Как пояснила Валерия Рытвина, адвокат Влади, ее клиент будет требовать признания договора незаключенным, а исключительные имущественные права не перешедшими к ООО "Лобода мьюзик".

После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на родину, но выступала в Европе и США, а проживала в Латвии.

В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.

Ранее Арбитражный суд Московской области по иску автора эстрадных песен Олега Влади обязал онлайн-кинотеатр "Oкко" удалить со своего сайта запись концерта певицы Светланы Лободы Loboda SuperStar 2020.