Лобода спела Indie Rock (Vogue) на русском и украинском

«Все знают о моей страсти к экспериментам. Музыка, как и любовь, не имеет границ. Vogue - это арт-проект, в котором я хочу уйти от стандартов и в очередной раз бросить вызов самой себе. Поговорим на языке эмоций и чувств?», - анонсировала этот проект певица ранее.
«Сегодняшняя премьера для меня - особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках - русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия - и я решила объединить их вместе. Впервые я так доверилась режиссеру Indy Hait, с которым работала впервые и он обнажил меня до самой сути...», - признается певица.
«Ход с песней на русском и на украинском, причем с относительно разными текстами (!) - это ход интересный, даже не хочется искать в этом политику. Пульсирующий бас отсылает к рейвам нулевых, а невнятный запинающийся шепот - к нынешним кумирам вроде Билли Айлиш. Лобода пытается усидеть на двух стульях, и делать качественный звук. И это можно приветствовать, тем более что Светлана способна подкрепить это и яркими клипами, и первоклассными концертами», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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