Loboda дала live-концерт на «Новом Радио» и рассказала о личном

Яркое представление, которое популярная певица устроила в концертном зале «Живая среда», оценила многомиллионная аудитория национальной FM-трансляции и более 1 500 000 зрителей онлайн на цифровых платформах newradio.ru, YouTube, ВКонтакте, Instagram, Яндекс.Дзен и TikTok.
В прямом эфире прозвучали суперхиты «Новый Рим», «Пуля-Дура», «Плохой», «Текила-любовь», «MoLOKo», «Родной», «SuperSTAR», «Твои глаза», а сама суперзвезда ответила на вопросы ведущего Кирилла Калинина.
Так, Светлана рассказала, что соскучилась по своим поклонникам, но при этом очень рада, что за минувший год удалось столько внимания уделить семье:
«Конечно, все артисты живут общением с публикой и ждут возвращения на сцену. Но есть и свой плюс в том, что произошло — я, например, провела много времени с детками, потому что весь год сидела дома. Смогла наконец-то почувствовать себя настоящей мамой».
По словам Лободы, хорошо выглядеть ей удаётся благодаря генам:
«Я вообще обычно не толстею, но пару килограммов недавно, всё же, набрала. У меня стройные родители и сама стараюсь не есть всякую гадость. В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримёрке не удержалась и съела конфетку».
Помимо этого, артистка объяснила, почему вновь вернулась в популярный телепроект «Голос.Дети»:
«На протяжение нескольких лет меня уговаривали вновь сесть в кресло наставника, я получала массу писем от детей, но нужно было выкроить время… Я слежу и за ребятами, которые были в прошлых сезонах, знаю об их успехах, помогаю им двигаться дальше».
Дочь Светланы Лободы решила пойти по стопам мамы. По словам певицы, Ева, которой вот-вот исполнится 10 лет, заявила матери, что хочет участвовать в шоу «Голос»: «Я сразу сказала, что этому не бывать, пока мама в жюри. А она мне в ответ: К тебе бы и не пошла. Я хочу к Егору Криду!».
Также она удивила поклонников неожиданным признанием. Перед исполнением своего главного хита «Твои глаза», Светлана разоткровенничалась:
«Именно так обычно и бывает — песня, которую больше всего любит публика, самим исполнителем считается нелюбимой. Поклонники часто обижаются, если я не исполняю её на концерте. А я просто не очень люблю её петь…»
И напоследок артистка приоткрыла подробности эксклюзивного шоу, которое 3 апреля она планирует устроить в «Барвиха Luxury Village» при поддержке «Нового Радио»: «Секретный концерт состоится в зале всего на 600 человек. Никаких декораций, вся фишка будет построена на свете и хореографии. Я уже несколько дней умираю в спортзале, чтобы быть в подходящей форме. Обещаю, это будет незабываемо!»
Концертное пространство «Живая среда» в live-формате уже стало местом для концертов таких артистов, как Ани Лорак, Дима Билан, Ёлка, Лолита, Макс Барских, Нюша, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Burito, Loc-Dog, ST, группы «Би-2», «Куртки Кобейна», «Винтаж», «Градусы», «Ночные снайперы», «Pizza», Анжелика Варум и других.
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