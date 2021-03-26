Loboda дала live-концерт на «Новом Радио» и рассказала о личном

Яркое представление, которое популярная певица устроила в концертном зале «Живая среда», оценила многомиллионная аудитория национальной FM-трансляции и более 1 500 000 зрителей онлайн на цифровых платформах newradio.ru, YouTube, ВКонтакте, Instagram, Яндекс.Дзен и TikTok.

В прямом эфире прозвучали суперхиты «Новый Рим», «Пуля-Дура»‎, «Плохой»‎, «Текила-любовь»‎, «MoLOKo»‎, «Родной»‎, «SuperSTAR»‎, «Твои глаза»‎, а сама суперзвезда ответила на вопросы ведущего Кирилла Калинина.



Светлана Лобода

Так, Светлана рассказала, что соскучилась по своим поклонникам, но при этом очень рада, что за минувший год удалось столько внимания уделить семье:

«Конечно, все артисты живут общением с публикой и ждут возвращения на сцену. Но есть и свой плюс в том, что произошло — я, например, провела много времени с детками, потому что весь год сидела дома. Смогла наконец-то почувствовать себя настоящей мамой».

По словам Лободы, хорошо выглядеть ей удаётся благодаря генам:

«Я вообще обычно не толстею, но пару килограммов недавно, всё же, набрала. У меня стройные родители и сама стараюсь не есть всякую гадость. В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримёрке не удержалась и съела конфетку».

Помимо этого, артистка объяснила, почему вновь вернулась в популярный телепроект «Голос.Дети»:

«На протяжение нескольких лет меня уговаривали вновь сесть в кресло наставника, я получала массу писем от детей, но нужно было выкроить время… Я слежу и за ребятами, которые были в прошлых сезонах, знаю об их успехах, помогаю им двигаться дальше».

Дочь Светланы Лободы решила пойти по стопам мамы. По словам певицы, Ева, которой вот-вот исполнится 10 лет, заявила матери, что хочет участвовать в шоу «Голос»: «Я сразу сказала, что этому не бывать, пока мама в жюри. А она мне в ответ: К тебе бы и не пошла. Я хочу к Егору Криду!».

Также она удивила поклонников неожиданным признанием. Перед исполнением своего главного хита «Твои глаза», Светлана разоткровенничалась:

«Именно так обычно и бывает — песня, которую больше всего любит публика, самим исполнителем считается нелюбимой. Поклонники часто обижаются, если я не исполняю её на концерте. А я просто не очень люблю её петь…»

И напоследок артистка приоткрыла подробности эксклюзивного шоу, которое 3 апреля она планирует устроить в «Барвиха Luxury Village» при поддержке «Нового Радио»: «Секретный концерт состоится в зале всего на 600 человек. Никаких декораций, вся фишка будет построена на свете и хореографии. Я уже несколько дней умираю в спортзале, чтобы быть в подходящей форме. Обещаю, это будет незабываемо!»

Концертное пространство «Живая среда» в live-формате уже стало местом для концертов таких артистов, как Ани Лорак, Дима Билан, Ёлка, Лолита, Макс Барских, Нюша, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Burito, Loc-Dog, ST, группы «Би-2», «Куртки Кобейна», «Винтаж», «Градусы», «Ночные снайперы», «Pizza», Анжелика Варум и других.