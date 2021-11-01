Лобода показала неудачный клип на неудачную песню

Светлана Лобода спела про токсичные отношения Украинская певица Loboda выпустила новый сингл «Americano» (слушать песню). Светлана Лобода поет лирическую балладу о желании переболеть от болезненных отношений, поскольку этой осенью особенно холодно.







«Это явно из старых запасов Лободы, купленных наперед, про болезненные пережившие отношения. Но это жизненная тема, вечная всегда. Зачем Лобода тут впадет в шансон — можно только вопрошать. Ее голосу тут делать точно нечему, и она таким субтончиком маневрирует. Вообще это можно точно не слушать, но если слушать — вооружиться знанием о песнях про темы типа дня...

Лобода спела Indie Rock (Vogue) на русском и украинском Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек Indie Rock (Vogue) сразу на двух языках - русском и украинском (слушать песню). «Все знают о моей страсти к экспериментам. Музыка, как и любовь, не имеет границ. Vogue - это арт-проект, в котором я хочу уйти от стандартов и в очередной раз бросить вызов самой себе. Поговорим на языке эмоций и чувств?», - анонсировала этот проект певица ранее.







«Сегодняшняя премьера для меня - особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках - русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия - и я решила объединить их вместе. Впервые я...

Светлана Лобода прокричала «Allo» Певица Светлана Лобода выпустила новую песню и клип «Allo» (слушать песню). «Новый трек – это настроение переменчивого карантинного лета, когда есть только ты, жаркие танцы в атмосфере такого красивого, любимого ночного города, и, конечно же мелодия, которая уже с первых нот навсегда останется в твоей голове, ведя за собой», - говорится в описании трека.







«Мы закончили съёмки в 8 утра... А в 9-30 я была уже в полёте, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку.... Ведь я танцевала всю ночь! И ты будешь танцевать этим...

Нателла Крапивина жестко ответила Филиппу Киркорову Продюсер Нателла Крапивина ответила Киркорову про слова про «шашлыки» и «цирк уродов» на «Премии МУЗ-ТВ», и высказалась весьма жестко. Бывший продюсер Лободы, которую Филипп обвинил в гомофобии и попытке хайпануть на и без того скандальной церемонии «Муз-ТВ», заявила, что ее слова были обращены не к геям и прочим представителям нетрадиционных отношений, а к Давиду Манукяну как фрику, которого Филипп Киркоров тянет на сцену.







«Ваш репертуар – это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски, от авторов по всему миру, - заявила Нателла Крапивина, обращаясь в Киркорову. - Вы бьете женщин, унижаете журналистов,...