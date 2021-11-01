Лобода показала неудачный клип на неудачную песню

Режиссер клипа Indy Hait показывает Лободу в разных ситуациях, но везде грустящую. А затем сталкивает ее с неким мужчиной, который был ее любовником, но променял ее на другую. Он тоже, разумеется, грустит.
«Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы - заложники этой силы, с каждым из нас все это было. В этом видео я хочу рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт нашего сердца».
Кажется, клип выглядит еще более бездарным и шаблонным, чем сама песня. Но Лобода давно уже не радует новыми работами.
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