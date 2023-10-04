Суд обязал удалить концерт Светланы Лободы из видеосервиса

Об этом ТАСС рассказала юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы истца.

«Суд частично удовлетворил наши требования, обязав ООО "Окко" удалить с сайта Okko.tv запись концерта Loboda SuperStar 2020 после вступления решения по данному делу в законную силу», - сказала она.



Светлана Лобода

Также компанию обязали выплатить Влади компенсацию в 50 тыс. рублей. Изначально композитор требовал 500 тыс. рублей.

В суде ТАСС подтвердили, что иск Влади к ООО "Окко" и ИП Светлана Лобода удовлетворен частично, отказавшись от дальнейших комментариев.

Запись концерта была размещена на Okko.tv в мае 2022 года. Там транслировалась песня "К черту любовь" в исполнении Светланы Лободы. Автором текста и музыки является Олег Влади. Он потребовал от ООО "Окко" удалить запись концерта, но этого сделано не было, тогда композитор обратился в суд.

Комментарием ООО "Окко" ТАСС пока не располагает.

Светлана Лобода после начала СВО уехала в Европу, и обозначила свои антироссийские позиции. С тех пор певица в Россию не приезжала.

Олег Влади - автор песен для Аллы Пугачевой, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Эмина, Кристины Орбакайте, Аниты Цой, Лолиты, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светланы Лободы, певицы Славы, Кати Лель, Мити Фомина, Алишера, Альбины Джанабаевой, Полины Гриффис и др.