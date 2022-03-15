Лобода отказалась от гражданства Украины

«Все знают о моей страсти к экспериментам. Музыка, как и любовь, не имеет границ. Vogue - это арт-проект, в котором я хочу уйти от стандартов и в очередной раз бросить вызов самой себе. Поговорим на языке эмоций и чувств?», - анонсировала этот проект певица ранее.



