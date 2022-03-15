Лобода отказалась от гражданства Украины

Как сообщил «МК» продюсер Кирилл Чибисов, Лобода сейчас имеет только гражданство Мальты. Она отказалась от украинского, и никогда не имела российского гражданства.
«Это связано с двойным и тройным налогообложением, — начал Чибисов. — Потому что в Украине не так балуют артистов, как кажется. Те, кто в России получали приличные гонорары, в Украине не зарабатывали столько же, плюс там требовали платить налоги. А артисты для того, чтобы не платить налоги в своей дорогой и любимой стране, отказывались от гражданства и выбирали гражданство любой другой европейской страны. Дания, Швеция и Мальта, все полученные денежные доходы звезд просто копились в европейских банках. Никто из востребованных артистов Украины никогда и не видел свою старость в Украине».
Причиной смены гражданства продюсер считает выгоду.
«Выгодно быть не просто налоговым резидентом, а хранить какие-то капиталы именно в этой стране. Покупать недвижимость, открывать счет в банке. Мальта, конечно, не Швейцария, но в плане экономического благополучия и стабильности она приближена к ней. Возможно, Мальта предложила лучшие условия Лободе и та поняла: ее счета будут в безопасности в этой стране. ... Я же, на самом деле, считаю, что со стороны Светланы — это лицемерие сегодня сидеть без макияжа, опухшей и лить крокодиловые слез по Украине.».
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