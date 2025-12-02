Macan и Мари Краймбрери - артисты года по версии Кион Музыки

«По числу прослушиваний релизов, вышедших в период с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2025 года, артистом 2025 года стал рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, а его работа Bratland стала альбомом года. Титул главной артистки забрала Мари Краймбрери», - говорится в сообщении стриминга.



Мари Краймбрери

Трек "Наследство" исполнителей Icegergert и Sky Rae стал фитом года.

Песня Homay фолк-группы Ay Yola получила звание трека года.

В номинации "Фокус года" победу одержал рэпер Guf.

Кроме того, исследование показало, что песни артиста Вани Дмитриенко чаще других занимали позиции в хит-параде чарта, поэтому ему присуждено звание "Краш года".

Благодаря новой волне популярности творчества народной артистки РФ Надежды Кадышевой ее имя отмечено в номинации "Камбэк года".

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал наиболее прослушиваемым музыкантом с 2016 года, с этого же момента сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга является фаворитом по проигрываниям в плеере.

Также аналитики подсчитали, что за последние десять лет наибольшее число хитов вышло в 2024 году - 18% релизов вошло в актуальный топ-500 по прослушиваниям.