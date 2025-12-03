Yotube подвел итоги года: Леди Гага и Билли Айлиш

YouTube опубликовал списки трендов по итогам 2025 года, в которых отмечены создатели контента, песни, подкасты и культурные события, определившие 2025 год.



ТЕКСТ

Хит Бруно Марса и Леди Гаги «Die With a Smile» возглавляет список лучших песен YouTube по итогам 2025 года, в который также вошли хит Розэ и Бруно Марса «APT.» и четыре песни из саундтрека к фильму «Охотники на демонов»: «Golden», «Soda Pop», «How It’s Done» и «Your Idol». Список лучших песен составлен на основе количества просмотров в стране песен, дебютировавших в 2025 году или показавших значительный рост по сравнению с предыдущим годом, включая официальные музыкальные видеоклипы, лирические видео и видеоклипы с арт-треками.

Хит 2025 года «Your Way's Better» современного христианского исполнителя Форреста Фрэнка возглавил список самых популярных коротких песен на YouTube. Песня, отчасти ставшая популярной благодаря вирусному танцу, также достигла вершины чарта Billboard Hot Christian Songs и получила золотой статус от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. В список также вошли «Ocean Eyes» Билли Айлиш и «Doot Doot (6 7)» Скриллы. Список самых популярных коротких песен составлен на основе песен, дебютировавших в 2025 году или показавших значительный рост числа созданных песен по сравнению с предыдущим годом.

Списки трендов появились в год празднования YouTube своего 20-летия.

«Наши списки трендов конца года продолжают отражать культурный дух времени. В этом году мы увидели, как авторы новых релизов — от «Squid Game» до «KPop Demon Hunters» — вывели их на мировой уровень. Будь то возрождение классических песен, таких как «Pretty Little Baby», через Shorts или растущее влияние международных продуктов, таких как «Labubu», YouTube остаётся главным инструментом для обмена опытом в поп-культуре», — заявил Кевин Аллокка, глобальный директор YouTube по культуре и трендам.

Ниже приведены списки лучших песен YouTube по итогам 2025 года, лучших песен в коротких видео, популярных тем, лучших создателей и лучших подкастов.

Лучшие песни:

Bruno Mars, Lady Gaga – “Die With A Smile” ROSÉ, Bruno Mars – “APT.” HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) – “Golden” Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) – “Soda Pop” Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) – “Your Idol” Victor Valverde, Jr Torres – “El Mayor de los Ranas” HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) – “How It’s Done” Alex Warren – “Ordinary” Kendrick Lamar, SZA – “Luther” Kendrick Lamar – “tv off”

Лучшие песни в shorts:

Forrest Frank – “Your Way’s Better” ATLXS – “Passo Bem Solto (Slowed)” Black Eyed Peas – “Rock That Body” Connie Francis – “Pretty Little Baby” Joyful – “Chess” Doechii – “Anxiety” Skrilla – “Doot Doot (6 7)” Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) – “Soda Pop” Jiandro (feat. ola.wav) – “Confess your love” Billie Eilish – “Ocean Eyes”

Актуальные темы 2025 года (без рейтинга):

Игра «Кальмар»

Пользовательские возможности Roblox: «Вырасти сад», «Мир Дэнди», «Отвергнутый», «Украсть мозголома»

KPop Охотники на демонов

Мозговая гниль

Чарли Кирк

Лабубу

Nintendo Switch 2

Королевство печенья Run

Синий замок

Кэтси

Лучшие создатели контента:

MrBeast CaylusBlox IShowSpeed Double Date Cadel and Mia Charlie Kirk Law by Mike CoryxKenshin Zack D. Films Outdoor Boys

Лучшие подкасты: