YouTube Music создал новый сервис для авторов песен

Центр авторов песен и продюсеров был анонсирован менеджером YouTube по партнерским отношениям с музыкальными издательствами Эриком Кнаппом во время A2IM Indie Week в Нью-Йорке. Сайт предлагает «схему для авторов песен, продюсеров, инженеров-композиторов, чтобы начать развивать и поддерживать свою собственную цифровую дискографию на YouTube», — сказал Кнапп.

Пользователи могут просматривать специальные ресурсы, например, как создать визуальную дискографию и как продвигать свои последние работы на YouTube.

Разделы включают:

Авторы песен и продюсеры

Издатели и общества

Внутренние советы

Контент-стратегии

Шорты YouTube





В рамках поддержки авторов музыки была создана новая серия плейлистов на YouTube Music под названием CREDITS.

«Пришло время познакомиться с лицами, стоящими за всеми хитами, которые вы знаете и любите. Представляем CREDITS, новую серию плейлистов на YouTube Music, в которой рассматриваются каталоги крупнейших на сегодняшний день авторов песен и продюсеров».

Кроме того, были созданы плейлисты лучших песен каждой страны, в том числе плейлист «Лучшие песни России» (WOW TV).

В прошлом году компания начала проводить YouTube Songwriters Presents Well Versed, в котором в виртуальном лагере собирались различные авторы песен для совместного творчества. Были собраны 29 авторов и пять артистов — все из списка Epic Records. Сценаристы и продюсеры, посетившие лагерь YouTube, в том числе Венди Ван, Маркус Ломакс, Violet Skies, а также Райан Рабин и Бен Бергер из Captain Cuts, представляли широкий круг лейблов, включая Universal Music Publishing Group, Sony Music Publishing, Warner Chappell, BMG. и Кобальт. Некоторые из участников не подписаны и работают независимо.