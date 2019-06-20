YouTube перемастерит самые знаменитые музыкальные клипы

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Pitchfork, в течение следующего года компании планируют повысить качество тысячи роликов, причём каждую неделю список будет пополняться новыми названиями. Среди первых кандидатов на «модернизацию» – работы Beastie Boys, Джанет Джексон, Леди Гаги и Тома Петти, а также «Smells Like Teen Spirit» Nirvana.

Многие знаменитые клипы нуждаются в ремастеринге, поскольку они были сделаны с оглядкой на устаревшие форматы – что вылилось в низкое качество видео и аудио, особенно заметные на сегодняшних экранах с высоким разрешением. Для ремастеринга видео необходимо «пересоздать» их, используя материал оригинальных форматов, пишет New York Times. Как рассказал изданию исполнительный вице-президент отдела по работе с контентом Universal Барак Моффитт, в работе используются все оригинальные источники видеоматериалов, и при этом далеко не всегда финальный формат совпадает с тем форматом, в котором видео было снято.

Стоит «почистить» цвета – и клипы становятся более «живыми», энергичными, – заявил изданию New York Times Билли Айдол, шесть видеороликов которого уже попали в проект. – Это даёт клипам шансы на современное разрешение высокого качества. Ну а я в этих видео навсегда остаюсь молодым – просто фантастика.