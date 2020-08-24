Клип BTS побил сразу два главных рекорда Youtube

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Корейский бойз-бенд BTS установил новые рекорды по количеству просмотров на YouTube с новым синглом Dynamite.

Вышедшее на прошлой неделе видео набрало 101,1 миллиона просмотров на YouTube за 24 часа. Сейчас его посмотрели на платформе почти 180 млн раз.

Видео также побило рекорд самой массовой премьеры в истории YouTube, собрав более 3 миллионов зрителей.

Dynamite - первый сингл BTS, исполненный полностью на английском языке, он был написан Дэвидом Стюартом и Джессикой Агомбар. Группа собирается исполнить песню, которая возглавила чарт iTunes в 104 странах и насчитала 21 911 615 прослушиваний на Spotify, на MTV VMA 30 августа.

BTS
BTS

BTS еще не выпустили свой первый сингл №1 в Великобритании. По данным Official Charts Company, их крупнейшим на данный момент является Mic Drop, продано 191 478 копий. Они возглавили чарты с Map Of The Soul 7 (78 122 продаж) в начале этого года .

Выход новой музыки от BTS ожидается позже в 2020 году.

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