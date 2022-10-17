BTS отслужат в армии

Каждый из участников BTS — Джин, РМ, Джей-Хоуп, Шуга, Чимин, Ви и Чонгук — отслужит, но сроки будут варьироваться.
«Джин начнет процесс, как только его график сольного релиза будет завершен в конце октября. Затем он будет следовать процедуре зачисления, установленной корейским правительством. Другие участники группы планируют нести военную службу по своим индивидуальным планам», — говорится в заявлении BigHit Music.
Лейбл добавил, что группа снова соберется примерно в 2025 году после того, как их соответствующие проекты будут завершены.
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