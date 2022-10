BTS отслужат в армии

Трек Yet to Come (Hyundai Ver.) стал частью рекламной компании Goal of the Century южнокорейского автомобильного концерна, приуроченной к предстоящему в ноябре в Катаре чемпионата мира по футболу.







В треке присутствуют строчки как на корейском, так и на английском языке.



BTS



В видео группа исполняет песню на крыше здания, одновременно показываются кадры играющих в футбол детей, а также зрителей, готовящихся к просмотру игр чемпионата в разных местах.