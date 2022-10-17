BTS отслужат в армии

После видеоролика «Семейный ужин», который был показан в рамках ежегодного празднования годовщины BTS Fest 14 июня, участники корейского поп-септета поделились более подробной информацией о своей следующей главе.



BTS



В то время как разговор (который длится более часа) первоначально, казалось бы, указывал на то, что BTS возьмут перерыв в деятельности как группа, участники септета и управляющая компания HYBE уточняют, - «второй глава» творчества BTS докажет, что септет «остается активным