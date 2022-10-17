BTS отслужат в армии

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Участники группы BTS отправятся на службу в южнокорейскую армию. Об этом официально объявил их лейбл BigHit Music, подразделение компания HYBE.

Каждый из участников BTS — Джин, РМ, Джей-Хоуп, Шуга, Чимин, Ви и Чонгук — отслужит, но сроки будут варьироваться.

BTS
BTS

«Джин начнет процесс, как только его график сольного релиза будет завершен в конце октября. Затем он будет следовать процедуре зачисления, установленной корейским правительством. Другие участники группы планируют нести военную службу по своим индивидуальным планам», — говорится в заявлении BigHit Music.

Лейбл добавил, что группа снова соберется примерно в 2025 году после того, как их соответствующие проекты будут завершены.

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