Эльдар Джарахов: Каждый, кто запрыгнул на альбом, как-то повлиял на мою жизнь!

В шоу «Мурзилки Live» он представил свой новый альбом «Эл» и эксклюзивную премьеру совместного трека с Trida.

Разговор с ведущими шоу Брагиным, Гордеевой и Захаром о музыкальных истоках артиста начался с неожиданного признания. Эльдар объяснил, чем в детстве его покорил Филипп Киркоров, и как детский восторг от поп-музыки впоследствии перерос в увлечение «Comedy Club» и скетчами, а затем – в серьезную страсть к рэпу.



Джарахов

«Мне было пять лет, в этом возрасте я фанател от Киркорова. Он в перьях и блестках пел прекрасные песни – и я был в восторге! Потом пришла в мою жизнь "Фабрика звёзд", Дима Билан. Я даже в детстве КВН мог посмотреть, но тогда Comedy Club был более свежим, «Наша Russia» была вообще повсюду. И как-то меня это вдохновляло. Мне очень хотелось одновременно и петь, и шутить, и в целом, как будто бы я к этому и пришел. Но однажды мне попал рэп в руки. И с этого момента моя жизнь изменилась».

Концерт на «Авторадио» открылся треком «Наладится» из нового альбома «Эл». Затем прозвучали «Оптимист» и «Животный мир», а также созданная вне альбома особая композиция «Ты так красива».

«В этой песне два куплета, они написаны в разные годы. Часть – когда я был холост, часть – уже в отношениях. Я думаю, что каждый человек красив, но сейчас эти слова точно знают, кому адресованы. Уже год я нахожусь в прекрасных отношениях, в них я и дописал песню».



Джарахов

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Особенным моментом стала премьера совместного трека с Trida «Вселенная».

«Мы только что выпустили эту песню – исполняем ее вживую буквально в полуторный раз!» – представил дуэт Джарахов.

Альбом «Эл» стал результатом двухлетней работы. В нем приняли участие многие известные музыканты: Баста, Loc-Dog, Feduk, Navai, Mona, Pizza, «Твоя молодость», Слава КПСС и другие.



Джарахов

«Это очень личная история. Несмотря на большое количество треков, каждый, кто запрыгнул на альбом, как-то повлиял на мою жизнь, на мои музыкальные предпочтения».

В эфире также прозвучали «Делориан», «Вокзал» и самая популярная композиция артиста «Я в моменте». В финале Джарахов бросил интригующую новость — готовится новый сезон «Подкаст №1» с совершенно свежим подходом.