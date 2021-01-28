Моргенштерн и Джарахов официально выпустили трек «Дегенерат»

У этого трека богатая и долгая история невыхода и сливов. Итоговая версия дуэта появилась в конце декабря 2020 года на Ютьюб-канале Джарахова, где он и Моргенштерн сидят около колонки, и слушают собственный дуэт. Тем не менее, трек официально нигде не появился.

Но ранее этот трек вышел сольно у Эльдара Джарахова в сентябре 2020 года. И песня звучала менее мясисто, дольше и без Моргенштерна. Зато в клипе появились анимированные Моргенштерн, 6ix9ine, Элджей, Little big, Егор Крид, Pharaoh, Джиган, Kizaru и др.

На самом деле дуэтный вариант «Дегенерата» появился еще раньше того, который Джарахов дропнул сольно. Рэперы записали фит ещё в 2019-м, но потом долго откладывали релиз. В итоге, по словам самих авторов, использованные флоу и концепт успели устареть, а Morgenshtern перестал котировать шовинистские панчи, которыми богат трек. Эта версия так и не вышла. Зато теперь вышла официальная, и она звучит так.