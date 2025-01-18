Недвижимое имущество Моргенштерна в России арестовано

Арест наложен на участок и дом в деревне Леоново Истринского района Подмосковья, а также нежилые здание и три помещения артиста, которые находятся на Бакунинской улице в Москве. Арестованные дом, участок и гараж рэпера Моргенштерна были взяты им в ипотеку в 2021 году.



Morgenshtern

По информации SHOT, артисту-иноагенту принадлежит дом площадью 809 квадратов в подмосковной деревне Леоново, участок на 0,95 гектара и гараж площадью 164 квадратных метра. Всё это может стоить в районе 200 миллионов рублей. Однако теперь Моргенштерн не может продавать и совершать любые иные юридические действия с имуществом.

Помимо этого, в собственности у него — три помещения на Бакунинской улице в Москве. Все они находятся в МФК «Александрия». Площадь одного из них — 124,5 кв. м, ещё двух — по 18,5 квадрата. Рэпер приобрёл их в 2023 году, после того как уехал из России.

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В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Расследование уголовного дела рэпера находится на контроле Прокуратуры Москвы.

В прошлом году он поднял ценник на свои корпоративы до 14,9 миллиона рублей. А в настоящее время, как сообщают СМИ, он пребывает в израильском рехабе, где лечится от злоупотреблений алкоголем и наркотическими веществами.

Upd. Защита узнала об аресте имущества Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов РФ) из СМИ, сообщил РБК адвокат Сергей Жорин. По его словам, рэпер и адвокаты не получали соответствующих официальных уведомлений.

«И сейчас мы будем запрашивать официальные документы, и, если эта информация соответствует действительности, будем обжаловать те акты, которыми наложен арест», — сказал он.