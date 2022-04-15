Моргенштерн подаст в суд на майора

Об этом сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Сергей Жорин.

«Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова из Набережных Челнов, поскольку изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков. Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках», - рассказал Жорин.



Алишер Моргенштерн

При этом, по его словам, по поводу татуировок "не было никаких заявлений, ни рапорта, это желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь".





5 мая суд в Набережных Челнах рассмотрит новый административный иск к Моргенштерну о пропаганде наркотиков. По данным защиты, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.

Согласно экспертизе, как отмечал адвокат, татуировка выполнена "в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".

Ранее полицейский из Набережных Челнов уже пыталась привлечь Моргенштерна по этому поводу. Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться в суд снова.

Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.