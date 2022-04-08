Моргенштерн спел о расставании с Диларой?

Текст трека очень личный, более того, Моргенштерн поет от своего лица. В тексте упоминаются «Нам пора прощаться», «Наш последний танец, смерть любви», «Детка ты же знаешь, рок-звезда не может быть хорошим парнем», «Судьба тебе подарила е*баната», «Я ж еще молодой, мне надо тра*нуть этот мир», «Но Моргенштерн мне говорит - я должен быть один».

Слушатели сразу связали новую песню с возможным расставанием с Диларой. Совместных фото и видео с ней давно не появляется в соцсетях артиста. Сам Алишер сейчас в Израиле, где подал на репатриацию. Однако Дилары с ним нет.







Morgenshtern в Израиле

«Еще живя в Москве, Моргенштерн участвовал в мероприятиях местной еврейской молодежной общины. Тогда это вызвало недоумение, но исполнитель объяснил, что у него есть еврейские корни со стороны матери», - сообщают источники.