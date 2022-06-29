Моргенштерн оспорит свой статус иноагента

«В среду по иску была проведена беседа, по итогам которой на 13 июля назначено основное судебное заседание», – уточнили в пресс-службе суда.

Как пояснил ранее адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн – деятель культуры и искусства, он не занимается политической деятельностью, и поэтому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".



Morgenshtern





Моргенштерн ранее был включен в вышеуказанный реестр "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением YouTube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).

Ранее Моргенштерна дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков.