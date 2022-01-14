Моргенштерн поблагодарил «Россиюшку» за новую жизнь

«Просто я делаю, что хочу», - выводит Алишер Моргенштерн универсальную формулу своего успеха, приведшего его к эмиграции и проблемам с правоохранительными органами.

Алишер обозначает приятельские отношения в Дубае с Павлом Дуровым, и сообщает, что ездит по миру с двумя чемоданами, один из которых - музыкальное оборудование.

«За шанс начать всё заново Россиюшке спасибо», - иронизирует Моргенштерн.



Morgenshtern

«Моргенштерн хорохорится в новой песне, делая мину при плохой игре. Это очень низкокачественный трек, сделанный буквально в домашней обстановке. И это не первый халтурный трек, если считать от разрыва с Марлоу. Артист катится все ниже и ниже. И это печально, у него нет точки опоры. Он в самом деле ничего не понимает в музыке, кажется, - а своего битмейкера у него больше нет. Даже этот трек «Почему?» мог бы стать на порядок круче, будь там мощный звук. А его нет. И пока нет понимания, способен ли сам Моргенштерн отличить халтуру от качества. Кажется, что нет», - считает музыкальный критик Гуру Кен.