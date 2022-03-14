Моргенштерн высказался о войне с Украиной

Сидя в желтом спорткаре, Моргенштерн поет о том, что «караты» стали в два раза дороже, «большие дяди отправят на бойню», и как обычно, что «я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье».

Клип снят в Дубае, и Алишер Моргенштерн подчеркнул в титрах, что он снят на бит украинца Палагина, в песне задействовано голосовое сообщение от мамы Палагина, где она сообщает, что живет в бомбоубежище, и «Мы хотим мира. Мы хотим дружбы».







Morgenshtern

В силу блокировки Инстаграма Алишер также удивляется:

«Лол, никогда бы не бы подумал, что трек буду дропать в ТГ».