Моргенштерн выпустил рок-альбом с жалобами

В альбом вошло всего пять песен. К каждой их них Алишер выпустил lyric-видео.

«Музон готовили вместе с моим бэндом, собравшись на студии в Грузии, импровизируя и потягивая пивко. Не было использовано ни одного компутерного звука. Полностью Живой Альбом. Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему Миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи). Полировалась пластинка на чердаке Рехаба в Израиле, инструменты дописывались в Москве, сводилось все братьями-близнецами в Петербурге. И вот я - сижу на крыше ребы накануне дня всех влюбленных и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь!», - рассказывает Моргенштерн.

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Morgenshtern

Все песни сыграны в стилистике русского рока, а в текстах Моргенштерн жалуется на то, что приходится перелетать из одного места в другое, и нигде не получается прижиться.