Morgenshtern признался, что он подонок и изменщик

Релиз посвящен теме расставания: артист обращается к бывшей девушке и устраивает публичную исповедь, признаваясь в саботаже отношений и прочих грехах. Но он совсем не раскаивается, а принимает факт, что он плохой человек и не способен измениться.

«И я подонок, я изменщик, я газлайтер, я абьюзер,

Я не нравлюсь твоей маме, да и х*й с ней (ну допустим).

Детка, хватит мне уже давать последний шанс!

Счастье — это не для нас!», — поет рэпер в своем новом треке.



Morgenshtern

После маски шансонье на громком релизе «Чёрный русский» Morgenshtern пробует новое звучание: он выбирает для очередного эксперимента мелодичный поп-рок и в треке «Последняя Любовь» примеряет образ рок-музыканта — таким мы его еще не слышали.