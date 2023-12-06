Рэперу Моргенштерну грозит лишение свободы

Зарегистрированный 5 декабря документ — уже третий иноагентский протокол, заведенный на музыканта.
«Рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А.Т. назначено на 10 января 2024 года на 9:20», — указано на сайте суда.
По мнению экспертов, рецидив нарушения дважды в течение одного года может грозить штрафом в 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.
Ранее певца обвинили в том, что он вовремя не направил декларацию о доходах и расходах в Минюст и за посты в соцсети без плашки.
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