Моргенштерн обжаловал решение российского суда

Как уточнил ТАСС в среду его адвокат Сергей Жорин, музыкант настаивает на своей невиновности.

«Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным, так как само по себе изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, потому что не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон. Также отсутствуют какие-либо призывы, - рассказал адвокат. - Мы уже подали соответствующую жалобу».



Morgenshtern

20 мая Набережночелнинский городской суд назначил 100 тыс. рублей административного штрафа в рамках рассмотрения дела Моргенштерна о пропаганде наркотиков. Суд установил в клипах рэпера передачу наркотиков в книге и способ их употребления.





После оглашения решения суда адвокат музыканта заявлял ТАСС, что его доверитель выплатит штраф, но защита обжалует наказание. На заседание суда ни Моргенштерн, ни Жорин не явились. Во время заседания были допрошены эксперты по лингвистике и ботанике, сообщали в пресс-службе суда.

Сотрудники полиции в Набережных Челнах по результатам повторной проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). Факт совершения инкриминируемого деяния подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета. Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, говорится в материалах дела.

Для проведения экспертизы по делу музыканта были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы, которые определили в клипах "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха, лояльное отношение к употреблению наркотических средств, а также побуждение интереса к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению". В административном деле речь идет о клипах на песни "Новая волна", El Problema и Yung Hefner.

3 июня прошлого года Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ. Решением суда ему был назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности тогда послужило заявление о проверке его клипов "Розовое вино - 2" и Family.